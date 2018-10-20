ВЦИОМ выяснил отношение россиян к конкурсу «Лидеры России»

Большинство граждан России видят перспективы продвижения по карьерной лестнице благодаря участию в конкурсе «Лидеры России», следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82% россиян поддерживают проведение конкурса «Лидеры России», следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, среди людей, которые знают о конкурсе, эта доля составляет 90%. Иного мнения придерживаются только 5% опрошенных (2% среди знающих о конкурсе).

Еще 82% респондентов считают, что такие конкурсы нужны России.

Каждый второй (51%) опрошенный, слышавший о конкурсе, считает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля заметно выше – 68%.

Больше половины граждан России (58%) полагают, что у жителей столиц и крупных городов больше шансов стать победителем.

При этом среди возрастных групп подобного мнения не наблюдается: 51% участников опроса заявили, что шансы равны как у молодых, так и у людей старшего поколения.

Также большинство респондентов воспринимают конкурс в качестве социального лифта: 80% опрошенных полагают, что он способствует профессиональному росту участников опроса.

Еще 79% россиян сказали, что «Лидеры России» способствуют более быстрому продвижению по карьерной лестнице.

Ранее в субботу стало известно, что число претендентов на конкурс «Лидеры России» достигло почти 120 тысяч.

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