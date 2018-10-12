Новое поколение российских управленцев стремится приносить пользу обществу

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20 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
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    Как скромная девушка стала настоящим героем

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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

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          Новое поколение российских управленцев стремится приносить пользу обществу

          Хочется быть причастным к будущим успехам России, – так говорят участники конкурса о своей мотивации   20 октября 2018, 11:45
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина,
          Михаил Мошкин

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          Что является главной мотивацией для управленца? О том, почему и так уже успешные администраторы стремятся делать еще более значительную карьеру, и почему им важно продолжать ее в том числе на государственной службе - газете ВЗГЛЯД рассказали финалисты первого конкурса «Лидеры России». Отбор претендентов на новый конкурс сейчас подходит к концу.

          Число претендентов на конкурс «Лидеры России» в субботу достигло почти 120 тысяч. Заявки поступают в нарастающем темпе – так, например, «круглая» отметка в 100 тысяч была пройдена не далее как накануне вечером. Регистрация на конкурс завершается уже в ближайшую среду.

          Как сообщил руководитель проекта «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, с 11 октября, когда начался прием, заявки поступили не только из всех регионов нашей страны, но и из 46 стран мира.

          За неполные десять дней конкурс успел обрести всероссийскую известность. Проведение таких состязаний одобрительно воспринимают 82% россиян, сообщили РИА Новости, опираясь на опрос ВЦИОМ. А вот скорее ненужными подобные «социальные лифты» сочли 11% опрошенных. Более половины из тех россиян, что слышали о конкурсе (51% опрошенных), считают, что победители среди «Лидеров России» определяются честно и объективно.

          «Лидеры России», напомним, – это флагманский проект президентской инициативы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для школьников, студентов, волонтеров, а также профессионалов госслужбы и корпоративного управления. Конкурс проводится уже второй год подряд.

          Ясно, что 120 тысяч участников конкурса мотивация разная. Какую долю в их желании играют чисто личные мотивы, а какую – патриотические? Видимо, это станет ясно по итогам тестов и других испытаний, которые предстоят претендентам. Гораздо яснее картина с теми, кто уже добился успеха на прошлогоднем конкурсе «Лидеры России».

          Газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса о том, какие стимулы помогли им – как во время конкурса, так и в целом в карьере. Что явилось для них главной мотивацией для профессионального роста и достижений?

          Павел Сорокин <br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Павел Сорокин
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Павел Сорокин, замглавы Минэнерго России. На момент начала конкурса – глава аналитического Центра ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго:

          На протяжении моей профессиональной карьеры мне было интересно узнавать что-то новое, стремиться вперед. Это один из мотивирующих факторов по жизни с точки зрения саморазвития.

          Одним из моих профессиональных  желаний всегда была работа, которая приносит пользу. В том числе и стране, потому что страна очень многое дала мне с точки зрения того, кем я сейчас являюсь. Мне всегда хотелось, чтобы результат был нацелен именно на это.  Чтобы я смог реализовать наработанный потенциал, и он дал бы мне возможность познакомиться с людьми, которые много достигли в жизни, дал возможность поучиться у них.

          На всех должностях, которые я занимал, всегда была возможность приносить пользу обществу, стране. Для меня важно, чтобы моя работа выливалась в результат. Для меня всегда мотивирующим фактором было создавать вокруг себя систему, в которой можно было бы расти моим сотрудникам,  коллегам и мне самому. Я видел вокруг, что во многом таких систем не хватает.

          Екатерина Вебер, начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя. На момент начала конкурса  – директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней»:

          Екатерина Вебер<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Екатерина Вебер
          (фото: лидерыроссии.рф)
          Для меня лично очень важно делать правильное, полезное дело. Еще для меня очень важен эффект в работе. Если я делаю то, что делает людей лучше, правильнее, легче, приносит какое-то всеобщее благо, для меня это очень хороший стимул. И еще меня мотивирует моя команда, – когда я получаю отзывы, что моя команда работает слаженно, что мы молодцы.

          Часто, когда говорят «лидерство», то почему-то представляется человек, который ведет за собой толпу, людей, массы. Но, в первую очередь, надо разобраться с собой, со своей целеустремленностью. Надо научиться правильно распределять свои ресурсы, возможности для достижения цели. Надо начинать лидерство с самого себя.

          Андрей Карабанов, старший менеджер компании «Северсталь». На момент начала конкурса – старший менеджер в интернет-гипермаркете «Утконос»:

          Андрей Карабанов <br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Андрей Карабанов
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Для меня основной мотивацией служит возможность реализовывать все более масштабные и амбициозные проекты, которые принесли бы практическую пользу не только сотрудникам в рамках одной компании, но и гражданам нашей страны, – проекты национального масштаба.

          Каждая новая ступень в профессиональном развитии позволяет получить новые, более сложные задачи, для решения которых  мне и моей команде необходимо выйти за границы текущих возможностей, получить новые знания, изменить подходы в работе, внедрить новые, инновационные инструменты, изменить стили руководства и взаимодействия. В настоящий момент я вместе с командой как раз и реализую один из самых масштабных, амбициозных и интересных макропроектов в своей карьере.

          Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития России. На момент начала конкурса – директор по развитию HR-экспертизы ООО «Хоум Кредит Банк»:

          Татьяна Дьяконова <br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Татьяна Дьяконова
          (фото: лидерыроссии.рф)
          Я, честно говоря, не планировала проходить такую трансформацию в своей карьере – не рассматривала вариант ухода на госслужбу. Но именно встреча с такими людьми, как первый замглавы президентской администрации Сергей Владиленович Кириенко и министр экономического развития Максим Станиславович Орешкин, кардинально изменили мой взгляд.  То, о чем они говорят, то, какое будущее они видят – к этому хочется быть причастным. Приложить свои силы для того, чтобы это стало успешным.

          Раньше считалось, что лучший в своей профессии станет и лучшим управленцем. Я сейчас думаю, что, скорее, лидерство, менеджмент, управление людьми – это отдельная профессия, которой нужно учиться. Как и в любой профессии, есть какие-то универсальные методы. Но, наверное, в России требуются и особые качества.

          Если выделять, что это за качества в целом – то, прежде всего, любознательность, жажда знаний, потребность не стоять на месте, способность трансформировать себя, искать лучшие практики. Как только руководитель начинает почивать на лаврах – довольствуясь тем, чего добилась компания или он лично – по-моему, так начинается дорога вниз.

          Второе – это драйв, харизма, умение «включить команду». Наверное, немаловажная роль – это умение отдавать. А для этого необходимо, чтобы было то, что отдавать. Наставничество, «менторинг» – это наверное, то ключевое свойство для руководителя «высокого полета».

          Сергей Адаев<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Сергей Адаев
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Сергей Адаев, глава отдела развития инвестиционной деятельности Минэкономразвития РФ. На момент начала конкурса вел собственный бизнес:

          Для меня, собственно, это сам профессиональный рост, возможность решать более глобальные задачи. Управленец должен обладать стратегическим мышлением. Быть достаточно инновационным в нынешней быстро меняющейся обстановке.

          Думаю, что управленческая должность в государственных структурах – это что-то, больше связанное с патриотизмом, с желанием внести свою лепту в развитие России. Думаю, что такая мотивация преобладает. Это желание сделать что-то для того, чтобы мы все вместе улучшили ситуацию в стране, развивали страну.


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