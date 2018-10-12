Новое поколение российских управленцев стремится приносить пользу обществу

Что является главной мотивацией для управленца? О том, почему и так уже успешные администраторы стремятся делать еще более значительную карьеру, и почему им важно продолжать ее в том числе на государственной службе - газете ВЗГЛЯД рассказали финалисты первого конкурса «Лидеры России». Отбор претендентов на новый конкурс сейчас подходит к концу.

Число претендентов на конкурс «Лидеры России» в субботу достигло почти 120 тысяч. Заявки поступают в нарастающем темпе – так, например, «круглая» отметка в 100 тысяч была пройдена не далее как накануне вечером. Регистрация на конкурс завершается уже в ближайшую среду.

Как сообщил руководитель проекта «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, с 11 октября, когда начался прием, заявки поступили не только из всех регионов нашей страны, но и из 46 стран мира.

За неполные десять дней конкурс успел обрести всероссийскую известность. Проведение таких состязаний одобрительно воспринимают 82% россиян, сообщили РИА Новости, опираясь на опрос ВЦИОМ. А вот скорее ненужными подобные «социальные лифты» сочли 11% опрошенных. Более половины из тех россиян, что слышали о конкурсе (51% опрошенных), считают, что победители среди «Лидеров России» определяются честно и объективно.

«Лидеры России», напомним, – это флагманский проект президентской инициативы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для школьников, студентов, волонтеров, а также профессионалов госслужбы и корпоративного управления. Конкурс проводится уже второй год подряд.

Ясно, что 120 тысяч участников конкурса мотивация разная. Какую долю в их желании играют чисто личные мотивы, а какую – патриотические? Видимо, это станет ясно по итогам тестов и других испытаний, которые предстоят претендентам. Гораздо яснее картина с теми, кто уже добился успеха на прошлогоднем конкурсе «Лидеры России».

Газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса о том, какие стимулы помогли им – как во время конкурса, так и в целом в карьере. Что явилось для них главной мотивацией для профессионального роста и достижений?

Павел Сорокин

(фото: лидерыроссии.рф)

Павел Сорокин, замглавы Минэнерго России. На момент начала конкурса – глава аналитического Центра ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго:

На протяжении моей профессиональной карьеры мне было интересно узнавать что-то новое, стремиться вперед. Это один из мотивирующих факторов по жизни с точки зрения саморазвития.

Одним из моих профессиональных желаний всегда была работа, которая приносит пользу. В том числе и стране, потому что страна очень многое дала мне с точки зрения того, кем я сейчас являюсь. Мне всегда хотелось, чтобы результат был нацелен именно на это. Чтобы я смог реализовать наработанный потенциал, и он дал бы мне возможность познакомиться с людьми, которые много достигли в жизни, дал возможность поучиться у них.

На всех должностях, которые я занимал, всегда была возможность приносить пользу обществу, стране. Для меня важно, чтобы моя работа выливалась в результат. Для меня всегда мотивирующим фактором было создавать вокруг себя систему, в которой можно было бы расти моим сотрудникам, коллегам и мне самому. Я видел вокруг, что во многом таких систем не хватает.

Екатерина Вебер, начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя. На момент начала конкурса – директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней»:

Екатерина Вебер

(фото: лидерыроссии.рф)

Для меня лично очень важно делать правильное, полезное дело. Еще для меня очень важен эффект в работе. Если я делаю то, что делает людей лучше, правильнее, легче, приносит какое-то всеобщее благо, для меня это очень хороший стимул. И еще меня мотивирует моя команда, – когда я получаю отзывы, что моя команда работает слаженно, что мы молодцы.

Часто, когда говорят «лидерство», то почему-то представляется человек, который ведет за собой толпу, людей, массы. Но, в первую очередь, надо разобраться с собой, со своей целеустремленностью. Надо научиться правильно распределять свои ресурсы, возможности для достижения цели. Надо начинать лидерство с самого себя.

Андрей Карабанов, старший менеджер компании «Северсталь». На момент начала конкурса – старший менеджер в интернет-гипермаркете «Утконос»:

Андрей Карабанов

(фото: лидерыроссии.рф)

Для меня основной мотивацией служит возможность реализовывать все более масштабные и амбициозные проекты, которые принесли бы практическую пользу не только сотрудникам в рамках одной компании, но и гражданам нашей страны, – проекты национального масштаба.

Каждая новая ступень в профессиональном развитии позволяет получить новые, более сложные задачи, для решения которых мне и моей команде необходимо выйти за границы текущих возможностей, получить новые знания, изменить подходы в работе, внедрить новые, инновационные инструменты, изменить стили руководства и взаимодействия. В настоящий момент я вместе с командой как раз и реализую один из самых масштабных, амбициозных и интересных макропроектов в своей карьере.

Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития России. На момент начала конкурса – директор по развитию HR-экспертизы ООО «Хоум Кредит Банк»:

Татьяна Дьяконова

(фото: лидерыроссии.рф)

Я, честно говоря, не планировала проходить такую трансформацию в своей карьере – не рассматривала вариант ухода на госслужбу. Но именно встреча с такими людьми, как первый замглавы президентской администрации Сергей Владиленович Кириенко и министр экономического развития Максим Станиславович Орешкин, кардинально изменили мой взгляд. То, о чем они говорят, то, какое будущее они видят – к этому хочется быть причастным. Приложить свои силы для того, чтобы это стало успешным.

Раньше считалось, что лучший в своей профессии станет и лучшим управленцем. Я сейчас думаю, что, скорее, лидерство, менеджмент, управление людьми – это отдельная профессия, которой нужно учиться. Как и в любой профессии, есть какие-то универсальные методы. Но, наверное, в России требуются и особые качества.

Если выделять, что это за качества в целом – то, прежде всего, любознательность, жажда знаний, потребность не стоять на месте, способность трансформировать себя, искать лучшие практики. Как только руководитель начинает почивать на лаврах – довольствуясь тем, чего добилась компания или он лично – по-моему, так начинается дорога вниз.

Второе – это драйв, харизма, умение «включить команду». Наверное, немаловажная роль – это умение отдавать. А для этого необходимо, чтобы было то, что отдавать. Наставничество, «менторинг» – это наверное, то ключевое свойство для руководителя «высокого полета».

Сергей Адаев

(фото: лидерыроссии.рф)

Сергей Адаев, глава отдела развития инвестиционной деятельности Минэкономразвития РФ. На момент начала конкурса вел собственный бизнес:

Для меня, собственно, это сам профессиональный рост, возможность решать более глобальные задачи. Управленец должен обладать стратегическим мышлением. Быть достаточно инновационным в нынешней быстро меняющейся обстановке.

Думаю, что управленческая должность в государственных структурах – это что-то, больше связанное с патриотизмом, с желанием внести свою лепту в развитие России. Думаю, что такая мотивация преобладает. Это желание сделать что-то для того, чтобы мы все вместе улучшили ситуацию в стране, развивали страну.