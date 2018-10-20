Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый взлет с воды

Крупнейший в мире самолет-амфибия «Кунлун» (AG600), разработанный в Китае, успешно прошел испытания по взлету с поверхности воды и посадке, сообщает китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Сообщение передает РИА «Новости».

Видео полета было опубликовано на YouTube-канале New China TV.

Самолет AG600 предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд.

Кроме того, машина может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также для разведки месторождений полезных ископаемых.

Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса – 39,3 метра, размах крыльев – 38,8 метра, а максимальная дальность полета – 4,5 тысячи километров.

За один раз самолет может перевезти до 50 человек.

В августе сообщалось, что самолет-амфибия «Кунлун» совершил испытательный полет.