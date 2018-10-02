Российскую студентку убили в Бельгии

Двое студентов из России и Афганистана найдены мертвыми в общежитии в бельгийском городе Кортрейк, сообщили СМИ.

Студент из Афганистана и 20-летняя студентка из России убиты в понедельник вечером в общежитии в центре Кортрейка, передает ТАСС со ссылкой на газету La Libre.

Как сообщили изданию в местной прокуратуре, на телах убитых зафиксированы следы от ударов ножом.



В убийстве подозревается выходец из Ирана 1988 года рождения. Он задержан.



Информация о том, что среди убитых есть гражданин России пока официально не подтверждена.

Посольство России в Бельгии уточняет информацию об убийстве российской студентки, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипмиссии.