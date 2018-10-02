Представители украинской диаспоры рассказали, чем удивил Крым

Прибывшие в Крым с визитом представители украинской диаспоры из семи стран мира оказались впечатлены преображением полуострова после воссоединения с Россией, сообщила глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

«Иностранные делегаты впечатлены произошедшими в республике изменениями и преобразованиями, темпами развития инфраструктуры», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что некоторые из них проехали по Крымскому мосту и признались, что это грандиозное зрелище.

В Крым прибыли представители украинской диаспоры из семи стран Европы: Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы.

Полуостров часто посещают делегации из других стран. Так, недавно норвежцы были впечатлены темпами развития Крыма.