Источник: Пилоты упавшего в Азовское море Л-39 погибли

По предварительным данным, пилоты упавшего в Азовское море самолета Л-39 погибли, сообщил источник в комиссии Минобороны по расследованию происшествия.

«Официального подтверждения гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает», – сказал ТАСС источник.

Он пояснил, что место падения самолета установлено точно. Там были найдены обломки самолета и пустой парашют. По словам источника, с момента крушения прошло много часов и так долго на плаву находиться невозможно.

Ранее в пятницу стало известно, что на месте крушения военного самолета Л-39 в Азовском море работают водолазы.

Сообщалось, что двое летчиков упавшего самолета успели катапультироваться.

В четверг в Азовское море упал учебно-боевой самолет Л-39, который принадлежит Ейскому центру боевой подготовки и переучивания летного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о планах Минобороны заменить устаревшие реактивные «летающие парты» Л-39 на современные поршневые Як-152.