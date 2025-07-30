Tекст: Вера Басилая

Заявление Флориана Филиппо прозвучало на фоне слухов о вероятной замене Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного по согласованию с США и Британией, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что если информация подтвердится, это станет доказательством полной, что Украина является игрушкой НАТО, а украинская демократия с самого начала была не более чем «гротескным фарсом».

По его словам, Зеленский будет «линчеван» после периода популярности.

Он также отметил, что не поддерживает такую смену власти, если ее целью является лишь продолжение конфликта. Однако, по мнению политика, если это приведет к уменьшению западной поддержки Киева, ситуация изменится к лучшему.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

Представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине. К

иев на этой встрече представляли Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и Валерий Залужный.

Военкор Александр Коц предсказал «новую опричнину» на Украине в случае президентства Залужного.

