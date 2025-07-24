В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
В рембате создали новые транспортеры для передовой Западной группировки войск
В ремонтном батальоне Западной группировки завершили сборку транспортеров для доставки боеприпасов и вывоза раненых, используя отечественные автомобили.
Создание различных транспортеров переднего края ведется в 215-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки, передает ТАСС.
Военные собирают технику преимущественно на базе отечественных автомобилей ВАЗ и УАЗ, а некоторые модели изготавливают практически с нуля, как, например, транспортер «Бритва».
Ворон, военнослужащий батальона, отметил: «Двигатель и коробка у него с отечественного автомобиля ВАЗ 2112, раздатка – с БТР. Есть подключаемый полный привод. В принципе, машина нормально себя ведет, по проходимости – сравнивали с УАЗ «Патриот» – даже лучше заводского внедорожника». Ворон ранее служил в штурмовом подразделении, поэтому хорошо понимает требования к транспортеру на передовой: скорость, маневренность, надежность и проходимость.
Офицер с позывным Хаммер сообщил, что в батальоне постоянно учитывают пожелания разведчиков и штурмовиков, совершенствуя машины для эвакуации при атаках FPV-дронов. После испытаний на полигоне транспортеры дооснащают дополнительной защитой от дронов и передают бойцам на передовую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные приготовили яичницу и кофе, используя для этого танк Т-80. Омские курсанты разобрали и собрали автомобиль УАЗ всего за четыре минуты. Военные с России откопали украинскую бронемашину «Азовец» стоимостью 5 млн долларов.