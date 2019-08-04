Военные приготовили яичницу и кофе на танке Т-80

Российские участники конкурса ремонтных бригад «Рембат-2019», который проходит в рамках V Армейских международных игр, в воскресенье приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя танка Т-80, рассказали в Минобороны.

«На открытии соревнований военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, приготовили завтрак для участников конкурса «Рембат». Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Соревнования проходят с 4 по 10 августа при участии восьми стран. На конкурсе используют мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на военных полигонах 10 государств.

Ранее сообщалось, что российские военные побили собственный рекорд на «танковом биатлоне».