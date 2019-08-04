Российские военные на «Танковом биатлоне» побили собственный рекорд

Сборная России на международном конкурсе «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд, установленный в 2017 году, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев.

Бувальцев сообщил, что российская сборная выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, побив тем самым рекорд 2017 года – 19 минут 10 секунд.

«Соревнования продолжаются – нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», – приводит его слова РИА «Новости».

В апреле сообщалось, что в России изобрели исключительную, не имеющую аналогов в других странах установку, позволяющую повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники.

«Танковый биатлон» проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). В первом заезде соперниками России выступили команды Армении, Киргизии и Ирана.

В 2019 году АрМИ проходят в пятый раз. Конкурсы проводятся на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Участие в состязаниях примут свыше шести тысяч военнослужащих из 30 стран.

Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, страны НАТО не участвуют в Армейских международных играх – 2019 не только по политическими мотивами, а из-за нежелания рисковать репутацией, выставляя на соревнования несовершенную технику.