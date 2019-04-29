В России придумали способ повысить управляемость танков

«Уралвагонзавод» ввел в эксплуатацию установку, позволяющую повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники; технологию в УВЗ назвали исключительной, так как аналогов ей в стране нет.

«Торсионный вал, как известно, влияет на жесткость подвески. Этот упругий элемент повышает плавность хода танка при прохождении препятствий, в особенности на большой скорости, и позволяет добиться более высокой плавности хода и управляемости», – приводит слова собеседника РИА «Новости».

Отмечается, что во время финального этапа «Танкового биатлона» в 2018 году российские танкисты смогли разогнаться до 78 километров в час и установили новый рекорд скорости.

Главный металлург «Уралвагонзавода» Хакиман Байков рассказал изданию T-Digest, что требования, которые предъявляют к процессу изготовления деталей, соответствуют всем стандартам и техническим условиям.

Проектированием нового оборудования занимались два дочерних предприятия корпорации «Уралвагонзавод» совместно с организацией по разработке танковой брони «НИИ стали». Сама установка была спроектирована в ОАО «ВНИТИ».

Ранее в корпорации «Уралвагонзавод» сообщали, что формируют облик безэкипажного танка будущего.

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