«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего

Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.

«Да, безусловно. Если говорить о машине будущего, мы просматриваем облик этой машины, отрабатываем научно-технический задел», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что работы над безэкипажным танком Т-72 велись еще в конце ХХ века. По его словам, танк Т-14 «Армата» хоть и имеет экипаж, однако находится на полном дистанционном управлении.

«Можно сказать, что это недалекое будущее, если не настоящее. Никто сейчас не хочет рисковать людьми. Нам в этом отношении (создании безэкипажного танка) легче, поскольку мы, начиная с танков типа Т-72, еще раньше танка Т-64, были более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты», – заявил Терликов.

Он добавил, что до полностью безэкипажных машин осталось уже недолго с учетом активного развития роботизации, искусственного интеллекта.

В июне 2018 года в докладе третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России появилась информация о разработке аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 «Армата» для семейства бронетанковой техники нового поколения.