Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Российские военные откопали украинский «танк» «Азовец» стоимостью 5 млн долларов
Российские военные обнаружили и извлекли из-под земли бронемашину «Азовец», разработанную украинским нацполком «Азов».
Бронемашина «Азовец», по данным украинских СМИ, была создана в 2015 году как «танк для городских боев». Стоимость одного экземпляра оценивалась в 5 млн долларов, передает РИА «Новости». Единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве в 2016 году.
Как рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат», со временем продвижения наших войск местные жители сообщили, что в одном из мест была закопана техника. Ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли на место и обнаружили бронемашину.
По его словам, «Азовец» – это пример «распила бюджета», поскольку на Украине создали один совершенно никчемный экземпляр, а потом просто спрятали.
Как сообщил командир ремонтной роты бронетехники с позывным «Десна», скорость танка Т-64 по пересеченной местности со стандартным двигателем ТДФ составляет около 35 км в час. Это при стандартной массе 38 тонн, «Азовец» весит порядка 50, то есть возникает вопрос, как он вообще мог ехать.
В этом «танке» нет ни одного триплекса, зато стоят камеры от обычного домофона. Десна также назвал этот проект полным провалом. ю. Российский военный отметил, что у машины есть только один эвакуационный люк, и есть большие сомнения, что четыре члена экипажа смогли бы выжить, если бы машину подбили.
Ранее стало известно, что испытания танка «Азовец» на Украине приостановлены из-за некачественной оптики – вместо специальных камер на бронемашину установили «видеоглазки» от домофонов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом проекте украинских разработчиков.