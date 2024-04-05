Tекст: Дмитрий Зубарев

Бронемашина «Азовец», по данным украинских СМИ, была создана в 2015 году как «танк для городских боев». Стоимость одного экземпляра оценивалась в 5 млн долларов, передает РИА «Новости». Единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве в 2016 году.

Как рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат», со временем продвижения наших войск местные жители сообщили, что в одном из мест была закопана техника. Ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли на место и обнаружили бронемашину.

По его словам, «Азовец» – это пример «распила бюджета», поскольку на Украине создали один совершенно никчемный экземпляр, а потом просто спрятали.

Как сообщил командир ремонтной роты бронетехники с позывным «Десна», скорость танка Т-64 по пересеченной местности со стандартным двигателем ТДФ составляет около 35 км в час. Это при стандартной массе 38 тонн, «Азовец» весит порядка 50, то есть возникает вопрос, как он вообще мог ехать.

В этом «танке» нет ни одного триплекса, зато стоят камеры от обычного домофона. Десна также назвал этот проект полным провалом. ю. Российский военный отметил, что у машины есть только один эвакуационный люк, и есть большие сомнения, что четыре члена экипажа смогли бы выжить, если бы машину подбили.

Ранее стало известно, что испытания танка «Азовец» на Украине приостановлены из-за некачественной оптики – вместо специальных камер на бронемашину установили «видеоглазки» от домофонов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом проекте украинских разработчиков.