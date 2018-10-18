Будапешт выделил миллионы долларов на учителей венгерского в Закарпатье

Правительство Венгрии решило направить учителям венгерского языка в Закарпатской обалсти Украины дополнительную финансовую поддержку.

В соответствии с указом «Об обеспечении источников ресурсов в поддержку здравоохранения, культурных и социальных программ в Закарпатье» правительство Венгрии выделило одноразовую государственную помощь в размере 1,4 млрд форинтов (4,96 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД) в 2019 году, сообщает Mukachevo.net.

В документе уточняется, что Венгрия решила дополнительно поддержать учителей, работающих в государственных учебных заведениях Закарпатья и тех, кто помогает осуществлять учебный процесс на венгерском языке.

Указ был опубликован в выпуске правительственного бюллетеня в четверг.

В октябре венгерское правительство решило выслать украинского консула в ответ на объявление Киевом персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, за что Сийярто внесли в базу «Миротворец».

Напомним, украинские власти крайне негативно отреагировали на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья.