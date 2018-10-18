Путин прокомментировал данные о разработке в Грузии генетического оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о генетических исследованиях США в Грузии вызывают озабоченность у Москвы.

«Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии, безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики», – передает РИА «Новости» слова Путина .

Он добавил, что речь идет о разработке препаратов, способных влиять на человека избирательно в зависимости от его принадлежности к какой-либо этнической группе.

«Если кто-то будет разрабатывать биологическое оружие, то пойдет противодействие, такими исследованиями займутся и другие», – заметил Путин.

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования, позже Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране.

Пентагон отверг эти обвинения, а Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара и пригласила туда российских специалистов.