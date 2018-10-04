США ответили на обвинение в разработке биооружия в Грузии

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что Вашингтон не занимается разработками биологическое оружие в Центре им. Лугара в Грузии.

«США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это не объекты США», – сказал Пэхон, передает РИА «Новости».

По его словам, обвинения Минобороны являются «российской информационной кампании по дезинформации, направленной против Запада».

Пэхон отметил, что Центр Лугара контролирует Грузинский национальный центр по контролю над заболеваниями.

Ранее Грузия пригласила российских ученых в лабораторию, связанную с биооружием США.

Напомним, Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. В министерстве обороны провели анализ материалов, опубликованных экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, в которых говорится деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в населенном пункте Алексеевка.