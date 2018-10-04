Грузия пригласила российских ученых в лабораторию, связанную с биооружием США

Грузия пригласила российских ученых посетить вызывающий подозрения Москвы в плане возможных опытов над людьми Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в пригороде Тбилиси Алексеевка, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил журналистам в Тбилиси, что обвинения российской стороны категорически не соответствуют действительности.

Он отметил, что на последней из регулярных Пражских встреч с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, которая состоялась 1 октября, напомнил российскому дипломату, что россиянам было направлено официальное приглашение данного центра на международную конференцию 14-15 ноября в Тбилиси по вопросам, связанным с Конвенцией о запрещении биологического оружия.

По словам Зураба Абашидзе, российские ученые пока не выразили согласие приехать, и их неучастие «было бы странным».

На встречу в Тбилиси собираются учение не менее 20 стран.

Ранее Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. В министерстве обороны провели анализ материалов, опубликованных экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, в которых говорится деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в населенном пункте Алексеевка.