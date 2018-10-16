Власти Грузии пригласили российских специалистов в лабораторию Лугара

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко пригласил специалистов из России в вызывающий подозрения Москвы национальный центр по контролю заболеваний, также известный как лаборатория им. американского сенатора Ричарда Лугара, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Говорю во всеуслышание – в любое время могут прибыть и увидеть все собственными глазами в лаборатории Лугара», – заявил Сергеенко журналистам.

По его словам, «химические или биологические вещества там не производятся».

«Главная задача лаборатории – превенция биологических опасностей и реагирование на них, - сказал Давид Сергеенко. – Это один из сильнейших медицинских центров».

Ранее Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. Пентагон это отверг.

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара исследования.

До этого Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. В Вашингтоне эту информацию опровергли. Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара.