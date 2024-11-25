В Тбилиси задержали судимого за нападение на полицейского участника протестов

В Тбилиси задержали участника протестов, ранее судимого за нападение на полицейского

Tекст: Вера Басилая

Несколько десятков участников акции протеста заняли проспект Руставели в Тбилиси и провели ночь в палатках перед зданием парламента Грузии, передает «Интерфакс».

Несмотря на спокойную обстановку полиция задержала одного из участников, ранее судимого за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Задержание прошло на фоне ожидания первого заседания парламента нового созыва. На этом заседании планируется избрание председателя парламента и утверждение премьер-министра Грузии вместе с его кабинетом.

Основные кандидатуры уже известны: на пост спикера парламента выдвинут Шалва Папуашвили, который ранее занимал эту должность, а Ираклий Кобахидзе предложен на пост премьер-министра.

Полиция полностью заблокировали улицы, ведущие к парламенту в Тбилиси, СМИ не пускают в здание, передает ТАСС.

Ранее протестующие в Тбилиси попытались прорваться к зданию парламента на автомобилях, что привело к столкновениям с полицией. 2

В субботу стало известно, что грузинские оппозиционные партии возобновили акции протеста в Тбилиси, перекрыв площадь Героев, и объявили, что митинги продлятся до вечера субботы.

Выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября, по их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%).