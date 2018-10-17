Президент Египта попросит Путина вернуть туристов

Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении прямого авиасообщения между странами.

«Мы обсудим вопросы возобновления турпотока из России в Египет и возобновления прямого авиасообщения между российскими городами и египетскими городами, помимо авиасообщения между столицами наших стран», – цитирует ас-Сиси ТАСС.

В перерыве между переговорами президенты смогут посмотреть выступление Кубанского казачьего хора и дагестанского ансамбля танца «Лезгинка», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.



«Кубанский хор планирует спеть «Распрягайте, хлопцы, коней», «Бандуру», «Перевоз Дуня держала». Также приехала «Лезгинка», – сказал он.

Встреча Путина и ас-Сиси проходит в Сочи.

Напомним, в понедельник Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию. Во вторник он выступал в Совете Федерации, а также встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым.