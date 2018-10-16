Президент Египта призвал Россию к совместной борьбе с терроризмом

Для борьбы с террористической угрозой мир должен объединить усилия и действовать скоординировано, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Мы должны действовать скоординировано и использовать все возможности, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы противостоять террористической угрозе. Мы все сидим сейчас в одном окопе, никто не может стоять отдельно, мы должны объединить наши усилия, чтобы эффективно и решительно бороться не только с террористами, но и с теми, кто стоит за ними и управляет ими», – цитирует ТАСС выступление ас-Сиси в Совете Федерации.

По его мнению, также нужно бороться с глубинными экономическими и социальными проблемами, способствующими росту экстремизма.

Он рассказал, что армия Египта ведет «решительную борьбу» с терроризмом, и достигла успехов на Синайском полуострове – установила контроль над районами, ранее занятыми террористами. Это, по его словам, позволило перекрыть каналы поставки наркотиков.

Президент Египта отметил, что экстремисты пытаются извращать ислам, поэтому обратил внимание на запущенный в стране несколько лет назад проект по возрождению религиозного дискурса.

Ас-Сиси уверен, что встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым и предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным внесет большой вклад «осуществление новых целей» в отношениях между странами, передает РИА «Новости».

Президент Египта поздравил россиян с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Он выразил надежду, что встреча в Совете Федерации станет новой отправной точкой для укрепления дружбы.

«И она не будет замыкаться только на межпарламентских отношениях, официальных отношениях, но будет также отношениями между нашими народами. Прочные отношения между Египтом и Россией, 75-летие которых мы отмечаем в этом году, всегда отличались особых характером. Это прежде всего проявлялось в трудные времена, во времена кризисов», – отметил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с ас-Сиси сообщил, что в среду будет подписан российско-египетский договор о стратегическом партнерстве. Медведев считает, что это станет «новым этапом в развитии российско-египетских и без того дружественных отношений».



Он отметил, что Египет является «ключевым партнером» Москвы на Ближнем Востоке и в Африке.



В свою очередь ас-Сиси напомнил о помощи, которую российская сторона оказала Египту. «В 50-60-е годы прошлого века было создано множество промышленных проектов в Египте с помощью российского государства», – пояснил он.

В 2014 году, считает он, Россия вновь поддержала Египет «в один из самых сложных периодов современной истории», когда государство могло рассыпаться.

«Россия поддержала нашу страну в этот сложный период. Мы всегда это помним и никогда не забудем. Россия занимает очень большое место в сердцах египтян», – сказал он.

В понедельник Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

Встреча Путина и ас-Сиси состоится 17 октября в Сочи. Стороны обсудят наращивание взаимодействия между странами.