Россия подпишет договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве

Президент России Владимир Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве», – говорится в тексте указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе подписание договора на высшем уровне называется «целесообразным».

17 октября Путин в Сочи встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, стороны обсудят наращивание взаимодействия между странами.