В Кремле подтвердили рассмотрение версии теракта в Керчи

Версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства уже поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно установить причины инцидента, передает РИА «Новости».

На просьбу уточнить, рассматривается ли версия теракта, Песков заявил: «Она рассматривается».

Ранее стало известно, что президенту Путину доложили информацию о взрыве в колледже в Керчи.

По предварительным данным, в результате инцидента 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Здание колледжа не было газифицировано.