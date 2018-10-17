Крупным аэропортам России могут присвоить имена политиков 20 века

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев объявил о принятии организаторами общенационального конкурса «Великие имена России» решения расширить список потенциальных кандидатов для присвоения имен крупным аэропортам России.

«Внутри оргкомитета была дискуссия, как быть с политиками 20 века. Речь шла сначала о том, чтобы не рекомендовать выдвигать имена политических деятелей ушедшего столетия. Была и другая точка зрения, что нечего бояться. Наконец было принято совместное решение не ограничивать предложения кандидатов, поскольку общественность посчитала, что нам следует расширить ранее предложенные рамки конкурса», – сказал Фадеев.

Таким образом, гражданам предоставлена возможность предлагать на конкурс для присвоения имен крупным аэропортам России также и выдающиеся политические фигуры 20 столетия, сообщается на сайте ОП.

В то же время секретарь ОП России подчеркнул, что опросы общественного мнения, которые проводил ВЦИОМ, показывают, что людей гораздо больше интересуют те герои, которые жили на их земле, в их городах.

В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.

Между тем, ранее в разговоре с газетой ВЗГЛЯД лидер общественного движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова говорила, что сейчас не следует присваивать аэропортам имена политиков. «Эти имена должна поддерживать вся страна. Когда мы проводили обсуждения на уровне Общественной палаты, то многие говорили о том, чтобы не брать историю XX века, связанную с политикой. Эти имена должны консолидировать общество, нежели вызывать в нем споры», – считает Амельченкова.

Напомним, общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для крупных аэропортов страны стартовал 11 октября. На сайте великиеимена.рф опубликован список из 45 российских городов, аэропортам которых присвоят имена великих россиян.