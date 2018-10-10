Близкий друг Патаркацишвили рассказал о причастности Саакашвили к его убийству

«Я и все из окружения Патаркацишвили, все близкие – никто не сомневался, что Саакашвили хотел его устранить», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, который был близким другом бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Ранее главная прокуратура Грузии сообщила о том, что Патаркацишвили был убит по распоряжению Михаила Саакашвили.

Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, известный в Грузии кинорежиссер Георгий Хаиндрава, который был близким другом Бадри Патаркацишвили, подчеркнул: «В заявлении главной прокуратуры для меня лично нет ничего нового».

«Еще раньше были и другие записи, когда представители бывшего президента Грузии связывались с чеченскими полевыми командирами, обсуждали возможность их привлечения для убийства Бадри. Об этом я рассказывал в одной из своих лент», – сказал Хаиндрава.

Бывший госминистр, который осенью 2007 года был одним из лидеров антисаакашвилевской оппозиции, добавил, что «появившиеся сейчас данные могут стимулировать английскую полицию к возобновлению расследования, если наши государственные структуры обратятся к коллегам, если семья Бадри захочет этого».

«Я сам встречался с Бадри в Англии за несколько дней до его смерти. Он был в прекрасном расположении духа. Незадолго до нашей встречи он прошел медицинское обследование в Израиле, он регулярно это делал, следил за здоровьем. И вдруг – сердечный приступ... Очень все это неожиданно, подозрительно. Конечно, вопросов много. Нужны годы, чтобы раскрыть такое дело. Вот также и с делом Зураба Жвании (бывший премьер-министр Грузии, по официальной версии, скончался от утечки газа в 2005 году) по сей день много вопросов», – отметил он.

Хаиндрава увидел в желании Саакашвили устранить Патаркацишвили «большевистский почерк». «Посмотрите на окружение Саакашвили, его главный советчик – дядя Темури Аласания, а кандидат в президенты от его партии на выборах 28 октября Григол Вашадзе, оба кадровые советские дипломаты, гэбисты то есть! Но ничего у Саакашвили и его людей не получится, ни за что они выборы не выиграют», – подытожил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в главной прокуратуре (ГП) Грузии заявили, что экс-президент Михаил Саакашвили санкционировал подготовку силами МВД страны убийства оппозиционного бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, чтобы избавиться от влиятельного оппонента. Главная прокуратура располагает подтвержденными экспертизами записями подготовки этого убийства.

Ликвидация бизнесмена поручалась департаменту конституционной безопасности МВД. В частности, обсуждалась возможность отравления, при котором был бы создан эффект естественной кончины Патаркацишвили.

Патаркацишвили скончался в Лондоне в возрасте 52 лет 12 февраля 2008 года, вскоре после того, как уступил на внеочередных выборах президента Михаилу Саакашвили. В отношении причин его смерти в Грузии по сей день немало вопросов, несмотря на то, что полиция Англии сказала, что это был сердечный приступ.