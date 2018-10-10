Прокуратура Грузии: Саакашвили санкционировал убийство Патаркацишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее санкционировал подготовку силами МВД страны убийства оппозиционного бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, чтобы избавиться от влиятельного оппонента, заявили в главной прокуратуре (ГП) Грузии.

Представитель ГП Кока Кацитдзе на брифинге сообщил, что по данному делу в связи с превышением служебных полномочий и подготовкой убийства задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД, а еще двоим его коллегам, уже находящимся под стражей по другим эпизодам, предъявлены соответствующие обвинения.

Главная прокуратура располагает подтвержденными экспертизами записями подготовки этого убийства.

Отмечается, что согласно записям, один из подозреваемых говорит: «вопрос подготовки убийства санкционирован Саакашвили в связи с тем, что Бадри Патаркацишвили является политическим оппонентом и неусыпным врагом властей».

Ликвидация бизнесмена, по данным ГП, поручалась департаменту конституционной безопасности МВД. В частности, обсуждалась возможность отравления, при котором был бы создан эффект естественной кончины Патаркацишвили. Отслеживались маршруты передвижения Патаркацишвили, установлены попытки завербовать его охранников. Все это согласовывалось с тогдашним главой данного департамента Давидом Ахалаей.

Обвиняемым грозит длительное заключение на срок от 16 до 20 лет.

Патаркацишвили скончался в Лондоне в возрасте 52 лет 12 февраля 2008 года, вскоре после того, как уступил на внеочередных выборах президента Михаилу Саакашвили. В отношении причин его смерти в Грузии по сей день немало вопросов, несмотря на то, что полиция Англии сказала, что это был сердечный приступ.

Осенью 2007 года в Грузии проходили массовые акции протеста против режима Саакашвили, в них активно участвовал бизнесмен. Телекомпания «Имеди», которой он владел, была фактически рупором тогдашней оппозиции. Саакашвили был вынужден подать в отставку и назначить новые выборы.

Ранее о желании устранить Патаркацишвили, якобы высказанном экс-президентом Грузии, говорил и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили.