Прокуратура Грузии: Саакашвили санкционировал убийство Патаркацишвили

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17 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
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Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
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Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев Алексей Стужин/Фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
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Гибель американского офицера знаменует полный провал учений «Чистое небо»

По предположению экспертов, причиной катастроф Су-27 на Украине стали неопытность летчиков и устаревание техникиФото: mil.gov.ua
Не далее как в субботу Порошенко лично передавал ВСУ два Су-27 – после ремонта, тянувшегося пять лет. И вот уже ВСУ потеряли Су-27, правда, другой, учебный. «Сушка» упала во время маневров, и что самое, наверное, обидное для Порошенко – в экипаже оказался американский офицер. Этот факт вызвал в Киеве такую досаду, что его то объявляли, то вдруг секретили. Как же Порошенко теперь оправдываться перед США? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
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От чего «Рабыня Изаура» спасла советских людей

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Тоска по вымыслу, над которым можно, по словам классика, облиться слезами, была утолена на излете советской истории. Этого никто не ожидал. Подробности...
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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...
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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Прокуратура Грузии: Саакашвили санкционировал убийство Патаркацишвили

             17 октября 2018, 12:11
          Фото: Давид Хизанишвили/РИА Новости
          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее санкционировал подготовку силами МВД страны убийства оппозиционного бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, чтобы избавиться от влиятельного оппонента, заявили в главной прокуратуре (ГП) Грузии.

          Представитель ГП Кока Кацитдзе на брифинге сообщил, что по данному делу в связи с превышением служебных полномочий и подготовкой убийства задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД, а еще двоим его коллегам, уже находящимся под стражей по другим эпизодам, предъявлены соответствующие обвинения.

          Главная прокуратура располагает подтвержденными экспертизами записями подготовки этого убийства.

          Отмечается, что согласно записям, один из подозреваемых говорит: «вопрос подготовки убийства санкционирован Саакашвили в связи с тем, что Бадри Патаркацишвили является  политическим оппонентом и неусыпным врагом властей».

          Ликвидация бизнесмена, по данным ГП, поручалась департаменту конституционной безопасности МВД. В частности, обсуждалась возможность отравления, при котором был бы создан эффект естественной кончины Патаркацишвили. Отслеживались маршруты передвижения Патаркацишвили, установлены попытки завербовать его охранников. Все это согласовывалось с тогдашним главой данного департамента Давидом Ахалаей.

          Обвиняемым грозит длительное заключение на срок от 16 до 20 лет.

          Патаркацишвили скончался в Лондоне в возрасте 52 лет 12 февраля 2008 года, вскоре после того, как уступил на внеочередных выборах президента Михаилу Саакашвили. В отношении причин его смерти в Грузии по сей день немало вопросов, несмотря на то, что полиция Англии сказала, что это был сердечный приступ.

          Осенью 2007 года в Грузии проходили массовые акции протеста против режима Саакашвили, в них активно участвовал бизнесмен. Телекомпания «Имеди», которой он владел, была фактически рупором тогдашней оппозиции. Саакашвили был вынужден подать в отставку и назначить новые выборы.

          Ранее о желании устранить Патаркацишвили, якобы высказанном экс-президентом Грузии, говорил и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили.


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