В Москве внедорожник сбил на пешеходном переходе троих человек

Пресс-служба московского ГИБДД сообщила, что в столице внедорожник сбил на пешеходном переходе трех человек, которых пришлось госпитализировать.

«Водитель, управляя внедорожником Nissan, сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Все трое госпитализированы», – сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным управления, пострадавшие получили травмы средней тяжести. В настоящий момент уточняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».