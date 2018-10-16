Путин подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской республики

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2022 году будет праздноваться 100 лет со дня образования Кабардино-Балкарской республики.

«Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской республики», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Органам государственной власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления поручено принять участие в подготовке праздничных мероприятий в годовщину образования республики.

В конце сентября Путин назначил сотрудника администрации президента Казбека Кокова занять должность главы Республики Кабардино-Балкария.