В ЕС заявили, что механизм введения санкций за кибератаки не направлен против России

Намерение Евросоюза создать новый механизм введения санкций за кибератаки не направлено против Москвы, заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита организации 17-18 октября в Брюсселе.

Источник рассказал, что у ЕС есть четкое намерение создать инструменты реагирования на кибератаки; при этом не важно, кто стоит за ними, передает ТАСС.

«Это не против России, это для того, чтобы убедиться, что есть инструменты реагирования», – подчеркнул он.

Отмечается, что саммит ЕС призовет к усилению ответов на гибридные угрозы и угрозы в сфере кибербезопасности и созданию режима санкций в связи с кибератаками, передает РИА «Новости».

Кроме того, будут затронуты вопросы реагирования на «химические, биологические и ядерные угрозы». Так, ожидается, что Евросовет «поддержит одобрение министрами иностранных дел 15 октября нового режима ограничительных мер в связи с угрозой химоружия».

Дискуссии пройдут в контексте попыток кибератаки против ОЗХО, а также инцидента в Солсбери.

Напомним, Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления хакерских атак, в том числе против ВАДА и ОЗХО. Позже к обвинениям присоединилась Германия. Также Нидерланды заявили о «состоянии кибервойны» с Россией.

При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не захотел ругаться с Россией из-за якобы произошедших кибератак.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла Западу неожиданное заявление по «российским» кибератакам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.