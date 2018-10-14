Захарова предрекла Западу неожиданное заявление по «российским» кибератакам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что страны Запада, которые обвиняют Россию в кибератаках, рано или поздно признаются в организации провокации.

Захарова напомнила о скандале в Москве в 2006 году, когда в ходе операции ФСБ удалось захватить спецтехнику британской разведки для связи с агентурой, замаскированную под камень.

«Они тогда это все отрицали. И спустя несколько лет опять британской стороне пришлось извиняться, признавать, что и камни были, и закладки были, и кое-что другое было. Поэтому я думаю, что это все тоже не за горами – и извинения, и признания в том, что все это было колоссальной провокацией», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Ранее Нидерланды объявили о «состоянии кибервойны» с Россией.

Напомним, Великобритания, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления серии хакерских атак. Впоследствии к обвинениям присоединилась Германия.