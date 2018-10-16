Кожемяко решил помочь кандидатам в губернаторы Приморья пройти муниципальный фильтр

Врио главы Приморья Олег Кожемяко пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра кандидатам в губернаторы региона.

Кожемяко заявил во вторник, что «готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что будет помогать и в прохождении муниципального фильтра тем, «кто заявится на выборы губернатора, с тем, чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов».

Ранее стало известно, что законодательное собрание Приморья проголосовало за назначение повторных выборов губернатора на 16 декабря.

В сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в Приморье. Президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко врио главы этого региона.