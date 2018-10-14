В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «трех украинских брендах»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «пародией на силу и религиозное вероопределение» предложенные президентом Украины Петра Порошенко три «раздражающих Москву украинских бренда», среди которых ВСУ, Нацгвардия и автокефальная церковь.

Он отметил, что эти «бренды» являются «пародией на силу и религиозное вероопределение», передает RT.

«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия – насмешки, а украинская автокефалия – справедливое возмущение православного мира… Но это черный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни», – отметил он.

По словам Бальбека, украинскими брендами должны быть «хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь», именно их демонстрируют украинцы, которые живут в России.

Ранее Порошенко заявил, что от трех украинских «бренда» - ВСУ, нацгвардия и автокефалия – Россию «корчит».