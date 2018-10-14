Сломавший нос активисту «Трезвой России» продавец алкоголя задержан в Дагестане

В отношении продавца алкоголя, который избил активиста федерального проекта «Трезвая Россия», заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Как сообщили в главке, 12 октября «гражданин 1987 года рождения» проинформировал полицию о том, что он «как представитель общественной организации произвел закупку алкогольной продукции после предусмотренного законодательством времени».

Полиция выехала на место и установила, что после 20.00 алкоголь продавали «в магазине, расположенном на федеральной автодороге «Кавказ», передает РИА «Новости».

Также сообщается, что «между представителями общественной организации и хозяевами магазина произошла потасовка», во время которой хозяин магазина избил активиста. Тот был доставлен в больницу с «открытым переломом костей носа». Самого хозяина госпитализировали «с переломом кисти и ушибом мягких тканей».

Хозяин магазина задержан, за нарушения при продаже алкоголя ему грозит штраф в 100–300 тыс. рублей.