Лидер «Трезвой России» потребовал наказать торговцев нелегальным алкоголем в Дагестане

«Вчера мы увидели кровожадное желание алкобарыг защитить кровавый бизнес, построенного на судьбах человека. Мы видим, что они готовы защищать свой бизнес любым способом», – заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Накануне активисты проекта обнаружили на границе Дагестана и Чечни точку торговли контрафактным алкоголем и подверглись нападению со стороны ее владельцев.

В субботу руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев потребовал наказать продавцов алкоголя, избивших активистов проекта. По его словам, накануне поздно вечером команда «Трезвой России» во время очередного антиалкогольного рейда в Дагестане выявила в одном из магазинов на Герзельском посту (на границе с Чечней) склад контрафактного алкоголя.

Во время проверки продавцы напали на гражданских активистов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Правонарушение было зафиксировано на камеру. На записи видно, что драку намеренно спровоцировала продавщица и ее муж с сыном. Продажей алкоголя занимались, по словам Хамзаева, этнические чеченцы, проживающие на территории Дагестана. «Ни для кого не является секретом, что данная точка является оптовой», – подчеркнул он.

В результате нападения федеральный координатор проекта Ян Иванов получил открытый перелом носа и сотрясение мозга. А координатор по Дагестану Шамиль Алиев – множественные побои. Оба госпитализированы. В правонарушениях разбираются сотрудники федерального и регионального МВД.

Подозреваемый в нападении, по информации Хамзаева, сначала был задержан полицейскими, а затем отправлен в больницу якобы из-за проблем со здоровьем. Он особо отметил, что «это произошло в 5.30 утра, полицейские надеялись, что никто их не увидит». «Но нам удалось их заснять и выявить тех, кто «крышует» его в полиции», – сказал Хамзаев.

«Я буду требовать, чтобы данное дело было на особом контроле у сотрудников МВД, мы будем добиваться справедливости. Преступник, посягнувший на здоровье и жизнь людей, должен сидеть в тюрьме. А учитывая тот факт, что нападение было совершенно на гражданских активистов, которые борются с незаконной продажей алкоголя, разбирательство по этому делу должно вестись особо тщательно и оперативно», – заявил Хамзаев.

За год работы в Дагестане было проведено 130 антиалкогольных рейдов и выявлено более 200 тонн нелегального алкоголя.