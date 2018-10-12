Генсек СЕ заявил о подготовке бюджета на 2019 год без взноса России

Генсек Совета Европы Турбёрн Ягланд проинформировал комитет министров СЕ о подготовке бюджета на 2019 год без взноса со стороны России.

Он также заявил, что страны Совета Европы должны будут принять решение в связи с отказом России от взносов в бюджет организации. По его словам, страну могут попросить покинуть Совет, передает РИА «Новости».

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва считает, что возможность преодолеть системный кризис в отношениях с Советом Европы остается.

«Наш выбор однозначен: мы исходим из того, что существует возможность преодоления системного кризиса», – отметил он, передает ТАСС.

Он также указал, что позиция России понятна и основана на принципах Устава Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека. «Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение, которое позволит восстановить принцип равенства всех государств, а с технической точки зрения это будет означать восстановление полномочий нашей делегации в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)», – сказал высокопоставленный дипломат.

В среду генсек СЕ Торбьерн Ягланд уже предупредил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет организации в 2019 году, то ее членство в ней будет прекращено.

После этого сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушко заявил, что Россия должна готовиться к выходу из Совета Европы.