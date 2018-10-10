Со страницы Кокорина в Instagram исчезла публикация с извинениями

Публикация с извинениями отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова за нападение футболиста на главу департамента Минпромторга Дениса Пака пропала со страницы игрока в Instagram.

В пятницу данное сообщение в аккаунте Кокорина в Instagram отсутствует.

В четверг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в «Бутырку». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве на два месяца.