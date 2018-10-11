«Мажоры» в Петербурге бросили 50 тыс. рублей в толпу

В Петербурге на Невском проспекте из окна машины выбросили несколько тысячерублевых банкнот, которые стали собирать прохожие.

Молодой человек в маске снял видео, на котором он, по ходу движения, выбрасывает из автомобиля 50 тыс. рублей. При этом юноша заявил, что помогает жителям города, средняя месячная зарплата которых составляет примерно такую сумму.

Прохожие бросились подбирать выброшенные из окна авто купюры.

Видео опубликовано в сообществе richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram.