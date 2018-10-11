Запуск корабля «Союз МС-10» был перестрахован

«АльфаСтрахование» и РНПК участвовали в перестраховании рисков запуска корабля «Союз МС-10», во время которого произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Запуск «Союза» был застрахован в компании «Согласие» на 4,655 млрд рублей. Большая часть рисков была перестрахована, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Президент РНПК Николай Галушин подтвердил, что у компании есть доля в этом риске, «она составляет 800 млн рублей».

Об участии в перестраховочной защите сообщили и в «АльфаСтраховании». Официальный представитель компании рассказал о лимите более 100 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что причины произошедшего с ракетой «Союз» будет сложно установить, так как ступени в результате падения оказались критически повреждены.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявлял, что авария «Союза» нанесла серьезный репутационный ущерб России.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков рассказал о системах корабля, благодаря которым оба космонавты остались живы. ВЗГЛЯД также подробно сообщала о системе аварийного спасения космонавтов.