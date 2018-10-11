Дана оценка ущербу России от аварии «Союза»

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что авария «Союза» нанесла серьезный репутационный ущерб России.

«Это серьезный репутационный ущерб для России, ведь не надо забывать, что мы используем космос в международной сфере и саму эксплуатацию выстраиваем, в том числе, за счет международного финансирования», – цитирует Кондратьева РИА «Новости».

По его словам, людям, отвечающим за Роскосмос, за производство техники и организацию полетов, «должны быть предъявлены соответствующие серьезные вопросы».

Кондратьев подчеркнул, что ситуация с «Союзом» «ни в какие рамки и ни в какие ворота не лезет».

«Такие инциденты всегда чреваты последующим огромным затратам ресурсов, не только финансовых, но и организационных и других, не менее важных. Не следует забывать о том, что запуск следующего корабля отложен на неопределённое время», – отметил сенатор.

Он также заявил, что если правительство обратится в Совфед с пожеланиями для изменения законодательства в целях обеспечения безопасности полетов, «мы, конечно, все необходимое для этого сделаем».

Однако, по его мнению, сначала нужно дождаться выводов о причинах аварии «Союза» соответствующей комиссии.

«Конечно, следует отметить, что система спасения космонавтов сработала «на ура», но этого явно недостаточно для общей безопасности полетов», – подчеркнул Кондратьев.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии при старте «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.

В четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы, уже приземлились и выбрались из спускаемого аппарата.