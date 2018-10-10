Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев, подозреваемый в хулиганстве, отказался отвечать на вопрос правоохранителей о признании вины. В то же время Александр Кокорин с трудом ответил на вопрос, в связи с чем он задержан.

Видеозапись допроса Мамаева и другого фигуранта дела Александра Кокорина распространило Главное управление МВД по Москве.

В ходе видеосъемки в московской полиции Мамаева спросили, признает ли он свою причастность к произошедшему инциденту. Мамаев отказался отвечать на этот вопрос, но пояснил, что задержан по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), передает ТАСС.

В то же время Кокорин с трудом ответил на вопрос, в связи с чем он задержан. «Задержан, как объяснить, не знаю. В двух словах, по подозрению в нанесении тяжких ... двух гражданам, я так понимаю», – сказал он.

Напомним, Павел Мамаев с Кокориным избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В среду вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Футбольные клубы, за которые выступают игроки, приняли решение расторгнуть с ними контракты.

В четверг в отношении футболистов было возбуждено еще одно дело о хулиганстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.