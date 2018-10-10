Азаров сказал, сколько продержится нынешняя власть на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек смену власти в Киеве в течение полугода.

Азаров заявил в своем профиле Facebook, что сейчас власти Украины осознают, что у них осталось мало времени, поэтому они «занимаются различными шоу».

«У этой преступной шайки осталось не так много времени, и поэтому они потеряли рассудок и придумывают всякие бредни, но уже через полгода их не будет. А все те, кого они так упорно уничтожали все эти годы, помогут украинскому народу предъявить им счет за все их преступления», – сказал экс-премьер.

Эта публикация стала ответом на обвинения украинского прокурора Юрия Луценко в получении взятки в 140 млн гривен за назначение на должность первого вице-премьера в 2010 году.

Азаров добавил, что несмотря на «беспрерывные уголовные дела» в его отношении «значительная часть населения» помнит, как жила раньше и сравнивает ситуацию не в пользу нынешней власти.

Ранее бывший премьер-министр резко высказывался в адрес президента Петра Порошенко, рассказывал о разграблении Украины и т.д.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Киев удержать позиции до новых президентских выборов в стране.