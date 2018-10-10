ФСИН внесла ясность в вопрос голодовки Сенцова

Осужденный украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки ест и набирает вес, сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«Сенцов отказался от голодовки в пятницу и все эти дни ест», – сказал Максименко в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что за последние дни Сенцов набрал два килограмма.

«Процесс оздоровления идет в том ключе, в каком мы и ожидали. Осложнений не возникает. Сенцов идет на поправку, строго соблюдая рекомендации врачей-диетологов», – сказал он, добавив, что медикаментозная поддержка пока сохраняется.

По словам Максименко, реабилитация заключенного, как прогнозируют врачи-диетологи, может продлиться около трех недель.

Во вторник правозащитники сообщали, что Олег Сенцов продолжает отказываться от еды. Его адвокат предположил, что Сенцов мог передумать и возобновить голодовку.

Проголодавший 145 дней Сенцов в минувшую пятницу назвал причину прекращения голодовки, а тему обсудили в Сети.

В конце прошлой недели управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, доставленного в больницу для обследования.