Сенцову устроили голодовку с перерывом на обед

Во вторник правозащитники неожиданно сообщили, что осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов продолжает отказываться от еды. Хотя еще в конце прошлой недели сообщалось о том, что он прекратил голодовку. Его адвокат предположил, что Сенцов мог передумать и возобновить голодовку. Что же на самом деле происходит с украинским режиссером?

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направит запрос во ФСИН, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с заключенным Олегом Сенцовым. Ранее сообщалось, что Сенцов прекратил голодовку, однако позднее правозащитник Анатолий Сак заявил, что заключенный продолжает отказываться от еды.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный мог передумать и продолжить голодовку: «Его мнение могло поменяться вследствие того, что он первым хотел сообщить о том, что снимается с голодовки, а потом каким-то образом узнал, какая информация пошла от сотрудников ФСИН». По словам Динзе, режиссера могло возмутить, что ФСИН в подробностях раскрыл якобы имевший место рацион заключенного. Так же расходятся даты начала приема пищи. По словам представителей ФСИН, заключенный начал питаться еще 5 октября, а Динзе настаивает, что выход из голодовки должен был начаться только на следующий день после заявления, 6 октября.

Накануне заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что заключенный плотно пообедал «прекрасным питательным бульоном» из рыночной курицы, которую по личной инициативе купила и сварила режиссеру женщина-врач. «До курицы тоже дошло дело, но не всю он ее съел, конечно, сразу. В первый раз половину, вторую уже доел вечером», – сообщил Маскименко «Известиям».

Журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева нашла рассказ про курицу забавным, и пошутила: «женщина-врач сварила ее заживо и пыталась, судя по всему, вызвать у Олега заворот кишок». Напомним, что сама Ивлева ранее отметилась вбросом фейка об освобождении Олега Сенцова и самолете, который вот-вот доставит режиссера на Украину.

В комментариях Ивлеву поддержали читатели: выходить из 144-дневной голодовки с помощью жирной и белковой пищи может быть опасно для жизни.

Об этом же газете ВЗГЛЯД заявил врач-терапевт, специалист по нутрициологии Александр Барвинский. «Курица – это белок, с точки зрения пищеварения – это очень тяжелая пища», – рассказал врач, отметив, что безопаснее всего выходить из голода на разбавленных овощных соках, овсянке, сваренной на воде. По словам Барвинского, «попытка выйти из голодания неправильно может спровоцировать острый панкреатит, непроходимость кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом».

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у Сенцова «есть специальный рацион», утверждённый врачами.

Впрочем, не исключено, что курица все же была, а голодовки – не было. По крайней мере в том виде, как она подавалась общественности все эти 144 дня. Поэтому заключённый без вреда для здоровья мог выйти из нее с помощью «питательного бульона».

Сомнительно, что после почти 5 месяцев голодовки можно разом взять и съесть половину курицы, впрочем, как и почти 5 месяцев ничего не есть. Как сообщает авторитетная для сторонников Сенцова «Би-Би-Си», «после шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме». Однако поддерживающая терапия, капельницы и питательная смесь помогли режиссеру продержаться. Возможно, именно эта подготовка позволила Сенцову принять предложенный врачами обед без вреда для здоровья.

Напомним, 5 октября адвокат Дмитрий Динзе распространил письмо Сенцова, где тот сообщает, что решил прекратить голодовку, так как в противном случае его ожидает «применение принудительного питания» в рамках «реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».

Большая часть наблюдателей восприняла эту новость с радостью, как гарантию продолжения жизни Сенцова. Но часть сторонников была более требовательной к режиссеру: «Чему радуетесь? Что Система сломала еще одного Человека?», - писали в комментариях в Facebook.

Однако 9 октября появилась новость, способная воодушевить тех, кто считает, что «Сенцов слил». Уполномоченный по правам человека в ЯНАО (где находится колония) Анатолий Сак опроверг все предыдущие сообщения.

«Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <...> Он... так и голодает», – заявил Сак ТАСС.

По данным Москальковой, Сенцов выходит из голодовки «предсказуемо без каких-либо отклонений», все его действия снимаются на видеорегистратор и «всё, что касается его состояния здоровья, его настроения, энергии – всё это отслеживается».