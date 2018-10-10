Сенцову устроили голодовку с перерывом на обед

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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 00:52  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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    Как стать губернатором в России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          Сенцову устроили голодовку с перерывом на обед

          Сообщения о выходе Сенцова из 144-дневной голодовки подвергли сомнению   9 октября 2018, 20:56
          Фото: 89.fsin.su
          Текст: Елена Калашникова

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          Во вторник правозащитники неожиданно сообщили, что осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов продолжает отказываться от еды. Хотя еще в конце прошлой недели сообщалось о том, что он прекратил голодовку. Его адвокат предположил, что Сенцов мог передумать и возобновить голодовку. Что же на самом деле происходит с украинским режиссером?

          Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направит запрос во ФСИН, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с заключенным Олегом Сенцовым. Ранее сообщалось, что Сенцов прекратил голодовку, однако позднее правозащитник Анатолий Сак заявил, что заключенный продолжает отказываться от еды.

          Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный мог передумать и продолжить голодовку: «Его мнение могло поменяться вследствие того, что он первым хотел сообщить о том, что снимается с голодовки, а потом каким-то образом узнал, какая информация пошла от сотрудников ФСИН». По словам Динзе, режиссера могло возмутить, что ФСИН в подробностях раскрыл якобы имевший место рацион заключенного. Так же расходятся даты начала приема пищи. По словам представителей ФСИН, заключенный начал питаться еще 5 октября, а Динзе настаивает, что выход из голодовки должен был начаться только на следующий день после заявления, 6 октября.

          Накануне заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что заключенный плотно пообедал «прекрасным питательным бульоном» из рыночной курицы, которую по личной инициативе купила и сварила режиссеру женщина-врач. «До курицы тоже дошло дело, но не всю он ее съел, конечно, сразу. В первый раз половину, вторую уже доел вечером», – сообщил Маскименко «Известиям».

          Журналист «Новой газеты» Виктория Ивлева нашла рассказ про курицу забавным, и пошутила: «женщина-врач сварила ее заживо и пыталась, судя по всему, вызвать у Олега заворот кишок». Напомним, что сама Ивлева ранее отметилась вбросом фейка об освобождении Олега Сенцова и самолете, который вот-вот доставит режиссера на Украину.

          В комментариях Ивлеву поддержали читатели: выходить из 144-дневной голодовки с помощью жирной и белковой пищи может быть опасно для жизни.

          Об этом же газете ВЗГЛЯД заявил врач-терапевт, специалист по нутрициологии Александр Барвинский. «Курица – это белок, с точки зрения пищеварения – это очень тяжелая пища», – рассказал врач, отметив, что безопаснее всего выходить из голода на разбавленных овощных соках, овсянке, сваренной на воде. По словам Барвинского, «попытка выйти из голодания неправильно может спровоцировать острый панкреатит, непроходимость кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом».

          В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что у Сенцова «есть специальный рацион», утверждённый врачами.

          Впрочем, не исключено, что курица все же была, а голодовки – не было. По крайней мере в том виде, как она подавалась общественности все эти 144 дня. Поэтому заключённый без вреда для здоровья мог выйти из нее с помощью «питательного бульона».

          Сомнительно, что после почти 5 месяцев голодовки можно разом взять и съесть половину курицы, впрочем, как и почти 5 месяцев ничего не есть. Как сообщает авторитетная для сторонников Сенцова «Би-Би-Си», «после шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме». Однако поддерживающая терапия, капельницы и питательная смесь помогли режиссеру продержаться. Возможно, именно эта подготовка позволила Сенцову принять предложенный врачами обед без вреда для здоровья.

          Напомним, 5 октября адвокат Дмитрий Динзе распространил письмо Сенцова, где тот сообщает, что решил прекратить голодовку, так как в противном случае его ожидает «применение принудительного питания» в рамках «реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента».

          Большая часть наблюдателей восприняла эту новость с радостью, как гарантию продолжения жизни Сенцова. Но часть сторонников была более требовательной к режиссеру: «Чему радуетесь? Что Система сломала еще одного Человека?», - писали в комментариях в Facebook.

          Однако 9 октября появилась новость, способная воодушевить тех, кто считает, что «Сенцов слил». Уполномоченный по правам человека в ЯНАО (где находится колония) Анатолий Сак опроверг все предыдущие сообщения.

          «Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. <...> Он... так и голодает», – заявил Сак ТАСС.

          По данным Москальковой, Сенцов выходит из голодовки «предсказуемо без каких-либо отклонений», все его действия снимаются на видеорегистратор и «всё, что касается его состояния здоровья, его настроения, энергии – всё это отслеживается».


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