Врач заявил об угрожающей организму Сенцова опасности

«Курица – это белок, с точки зрения пищеварения – очень тяжелая пища. Неправильный выход из длительного голодания может спровоцировать острый панкреатит, непроходимость кишечника и другие проблемы», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, специалист по нутрициологии Александр Барвинский.

«Выходить из длительного голодания, сразу съев курятину – крайне нежелательно. С большой вероятностью это может вызвать сложности при выходе из голода. Даже если это было относительное голодание (Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков, – прим. ВЗГЛЯД), но он не ел обычную пищу, то все равно секреция и моторика желудочно-кишечного тракта снизилась практически до нуля, и запуск его при таком длительном простое должен быть очень плавным и постепенным, и проходить, по меньшей мере, месяц с соблюдением строгих диетических рекомендаций», – прокомментировал выход из голода заключенного украинского режиссера Олега Сенцова врач-терапевт Александр Барвинский.

По словам эксперта, профессионально работающего по методике лечебного голодания, выход из голода должен начинаться с легких, сточки зрения пищеварения, продуктов, и это точно не курица:

«Курица – это белок, с точки зрения пищеварения – это очень тяжелая пища», – прокомментировал выход из голода Барвинский, отметив, что безопаснее всего выходить из голода на разбавленных овощных соках, овсянке, сваренной на воде.

«Важно плавно расширять объемы пищи и ее разнообразия в плане наличия белков, жиров и углеводов, последние вводятся раньше», – отметил врач.

По словам Барвинского, «попытка выйти из голодания неправильно может спровоцировать острый панкреатит, непроходимость кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом», если при выходе из голода в пище будет присутствовать много белков и жиров.

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал «Известиям», что врачи покормили Олега Сенцова домашней едой: сварив куриный бульон.

«И она им практически с ложечки накормила заключенного. До курицы тоже дошло дело, но не всю он ее съел, конечно, сразу. В первый раз половину, вторую уже доел вечером – после резкого прекращения голодовки сразу много есть нельзя», – заявил Максименко.

Проголодавший 145 дней Сенцов в минувшую пятницу назвал причину прекращения голодовки, а тему обсудили в Сети.

В конце прошло недели управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, доставленного в больницу для обследования.