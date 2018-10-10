Украинскому депутату после его спектакля в ПАСЕ послали презервативы

Депутат Госдумы Василий Власов направил члену украинской делегации в ПАСЕ Алексею Гончаренко пачку презервативов после спектакля с перчатками, который тот устроил на заседании ассамблеи.

«В СМИ появилась информация о вашем «перфомансе» в ПАСЕ, когда вы на заседании выступали в резиновых перчатках. Учитывая вашу тягу к собственной безопасности, направляю вам пачку контрацептивов в количестве трех штук», – говорится в письме Власова, передает РИА «Новости».

Власов также предположил в письме, что этого количества презервативов Гончаренко хватит «на всю оставшуюся жизнь».

Депутат Госдумы подтвердил журналистам, что письмо с посылкой было направлено по почте украинскому политику в среду утром. «Раз он так боится отравления, пусть себе на руки наденет перчатки, на голову наденет себе контрацептивы и будет ходить по ПАСЕ, привлекать внимание к себе», – добавил Власов.

Ранее представители делегации Украины в ПАСЕ спели национальный гимн, желая помешать репортажу российской журналистки. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил в ассамблее спектакль, надев резиновые перчатки зеленого цвета. Он заявил, что в присутствии российской делегации не хочет рисковать «пожимать руки и трогать дверные ручки» без перчаток.