Внучка Ислама Каримова сбежала из Узбекистана

Иман Каримова, внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, которая считалась невыездной из Ташкента, в своем Instagram сообщила о вылете в Лондон.

На это указывают ее Instagram Stories. На одной из картинок запечатлен посадочный талон на рейс HY201 Узбекских авиалиний в аэропорт Хитроу 28 сентября в 16.20. На другой написано: «Не все могут взломать. Берегите свои devices когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть, как мой компьютер. Но это только если за вами «присматривают» и заботятся одновременно», - сообщает агентство «Фергана».

Агентство отмечает, что перед вылетом сотрудники аэропорта внимательно изучили содержимое ее компьютера. В связи с этим, следует из публикаций девушки, рейс был задержан на полтора часа.

В Лондоне уже живет Ислам Каримов, старший брат Иман. Их мать – Гульнара Каримова. В Узбекистане она осуждена за отмывание денег и находится в изоляции. Ее обвиняют в преступлениях по шести статьям.

Иман Каримова, по сведениям агентства, находилась в Ташкенте в статусе «невыездной», а ее брата Ислама не пускают в Узбекистан.

Ислам Каримов, руководивший Узбекистаном с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.