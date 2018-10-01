Памятник Гагарину установили в Сан-Марино

Памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину в понедельник торжественно открыли в Республике Сан-Марино.

Церемония, на которой присутствовал посол в Италии и Республике Сан-Марино Сергей Разов и представители руководства республики, была приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе посольства.

«Сегодня у нас тройной праздник. Только что вступили в должность новые капитаны-регенты Сан-Марино, вчера исполнилось 25 лет со дня установления полноформатных отношений между нашими странами, а теперь мы открываем в Университете Республики памятник Юрию Гагарину – выдающемуся первопроходцу, пионеру космической эры», – сказал Разов, передает РИА «Новости».

Посол поблагодарил сан-маринских партнеров за поддержку инициативы по установке бронзового бюста Гагарину в местном университете. Разов также выразил признательность фонду «Диалог культур – Единый мир» за идею увековечить славу первого космонавта Земли в разных государствах. Посол также напомнил, что в Сан-Марино в 2005 году открыли монумент в память о детях Беслана.

Памятники Гагарину установлены во множестве городов мира. В Москве изготовленный из титана памятник на высоком постаменте был установлен в 1980 году. У его подножия находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Гагарин совершил свой полет.

В Хьюстоне, возле бывшей штаб-квартиры NASA, находится памятник, изображающий Гагарина в полный рост, широко раскинувшего руки. Такой же монумент установлен у входа в музей истории космонавтики в Калуге.

Памятники Гагарину были установлены также в Чехии, Индии, Сербии, Германии, Британии, Уругвае и других странах.