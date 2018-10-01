Нобелевский лауреат рассказал о желании плеснуть водой в лицо

Доктор Джеймс Эллисон (США) заявил о желании плеснуть водой в лицо, узнав о присуждении ему и Тасуку Хондзе (Япония) Нобелевской премии 2018 года в области физиологии и медицины за открытия в терапии рака.

Эллисона крайне удивило известие о присуждении ему премии. Он сказал, что не будет ложиться спать, а «плеснет в лицо воды и пойдет звонить сыну, чтобы рассказать о награде», передает ТАСС со ссылкой на шведское агентство ТТ.

Доктор Хондзе в разговоре с секретарем Нобелевского комитета по медицине Томасом Перлманом заявил, что рад известию. «Мне было трудновато понять, ожидал ли он эту новость, но у меня сложилось впечатление, что он был удивлен», – сказал Перлман.

Сам Хондзе выложил фотографию в Twitter, на которой он в окружении улыбающихся коллег показывает «большой палец вверх».

На пресс-конференции в Киотском университете Хондзе назвал большой честью присуждение ему Нобелевской премии.

«Открытие в 1992 году белка PD-1 и последовавшие за этим фундаментальные исследования привели к появлению нового метода лечения рака. Иногда люди говорят мне, что благодаря моему исследованию им удалось справиться с тяжелой болезнью. В такие моменты я понимаю, что в моей работе действительно есть смысл», – сказал он.

Ученый заявил о намерении продолжать свое исследование и выразил надежду, что лечение рака продвинется еще дальше.

Церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Размер награды в этом году составит 9 млн крон (1,02 млн долларов).