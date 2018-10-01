Учителей освободили от осеннего призыва

С 2018 года педагоги будут призываться на военную службу только раз в год – в период весенней кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Бурдинский сообщил на пресс-конференции об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв 2018 года, что «в осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля», передает ТАСС.

Он отметил, что граждане, проживающие в сельской местности и занятые на уборочных работах, будут призываться на военную службу после 15 октября.

На месяц позже – с 1 ноября – начнется призыв граждан на военную службу в Коми и ряде районов Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В свою очередь заместитель начальника второго отдела Главной военной прокуратуры Игорь Кондратьев сообщил, что больше 11 тыс. россиян были привлечены к административной ответственности по итогам весеннего призыва 2018 года.

Большинство – «за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования».

В отношении более 80 человек, пытавшихся уклониться от призыва и службы, материалы прокурорских проверок были направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности.

По некоторым из них уже возбуждены уголовные дела и ведется расследование, 37 граждан осуждены.

Всего военная прокуратура в ходе весеннего призыва провела больше 1,3 тыс. проверок. Внесено больше 900 документов прокурорского реагирования, более 700 должностных лиц были привлечены к должностной и административной ответственности, 47 предостережены о недопустимости нарушений закона.

Кондратьев добавил, что проверки проводились в военных комиссариатах, призывных и сборных пунктах всех субъектов России, в воинских частях и подразделениях, «куда прибывали молодые люди для прохождения военной службы».

В целом же весенний призыв прошел организованно и в соответствии с законодательством.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.