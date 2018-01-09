Жена Аршавина грозилась отрезать пальцы модели за объятия с ее мужем

Модель из Казахстана Ольга Семенова рассказала об угрозах со стороны Алисы Аршавиной, супруги футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина.

Семенова в интервью RT рассказала, что угрозы начались после публикации 28 декабря в интернете видеозаписи с участием нее и Андрея Аршавина.

«Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина (жена Аршавина – прим. ВЗГЛЯД) написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», – сказала модель.

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы», – рассказала Семенова, добавив, что через некоторое время она представилась «сотрудником ФСБ» и пригрозила подбросить ей наркотики, из-за которых ее посадят в тюрьму.

На прошлой неделе произошел другой скандал с участием Аршавиной. Ее вместе с детьми и няней сняли с рейса за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа. В «Аэрофлоте» пояснили, что сняли пассажирку с рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Сама же Алиса Аршавина упрекнула «Аэрофлот» в «жестоком» обращении с детьми.

Примечательно, что, по информации СМИ, от имени Аршавиной стали приходить угрозы стюардессе рейса, в сообщениях она подписывалась как «майор ФСБ».